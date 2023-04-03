هربا من المنزل... عون يفقد كلبيه!





نشر موقع "السياسة" ان رئيس الجمهورية السابق ميشال عون فقد كلبيه بعدما ضاعا وهربا من منزله في منطقة الرابية، وقد وُجد أحدهما في باحة منزل النائب السابق نعمة طعمة في منطقة النقاش.