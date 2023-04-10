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بعد فقدانها منذ أسبوعين في بعلبك .. العثور على جثة داخل بئر مياه !
2023-04-10 | 01:54
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بعد فقدانها منذ أسبوعين في بعلبك .. العثور على جثة داخل بئر مياه !
عُثر على جثة سيدة في الأربعينيات من عمرها على سطح بئر مياه في بلدة بوداي غرب بعلبك.
وكان زوج السيدة قد أبلغ عن فقدانها منذ أسبوعين، من منزلهما في البلدة.
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