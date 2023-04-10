بعد فقدانها منذ أسبوعين في بعلبك .. العثور على جثة داخل بئر مياه !

عُثر على جثة سيدة في الأربعينيات من عمرها على سطح بئر مياه في بلدة بوداي غرب بعلبك.

وكان زوج السيدة قد أبلغ عن فقدانها منذ أسبوعين، من منزلهما في البلدة.