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محليات

كيف سيكون الطقس خلال الأيام المُقبلة؟

2023-06-27 | 04:17
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كيف سيكون الطقس خلال الأيام المُقبلة؟
كيف سيكون الطقس خلال الأيام المُقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداً، غائماً جزئياً مع ضباب على المرتفعات شمالا خلال الفترات الصباحية والمسائية، وارتفاع بسيط في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من نسبة الشعور بالحر.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتدل مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية وضباب على المرتفعات الشمالية، يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران تتراوح بين 22 و 30 درجة في بيروت.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة شمالا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات شمالا خلال الفترات الصباحية والمسائية، وارتفاع بسيط في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من نسبة الشعور بالحر.

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل و انخفاضها بشكل محدود في الداخل بحيث تكون دون معدلاتها.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي كثيف على المرتفعات بخاصة شمال البلاد واحتمال هطول الرذاذ صباحاً.
كيف سيكون الطقس خلال الأيام المُقبلة؟

محليات

الطقس

مصلحة الأرصاد الجوية

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09:11

جعجع : جماعة الممانعة يطالبون بالحوار ومرشحهم هو سليمان فرنجية

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن "آذان اللبنانيين قد صُمَّتْ في الآونة الأخيرة من دعوات البعض إلى الحوار ثمّ الحوار ثمّ الحوار في الوقت الذي يعي الجميع أنّ أصحاب هذه الدعوات المتكررة لم يكونوا يوماً أهل حوار، والدليل الأكبر على ذلك، تمسّكهم بوضعيّتهم غير الشرعية وغير القانونيّة رغم المطالبة الحثيثة لأكثرية اللبنانيين بوجوب إيجاد حلّ لهذه الوضعيّة، ولكن من دون جدوى، وذكّر بعدم إغفال ما آلت إليه عشرات طاولات الحوار التي انعقدت في الأعوام الـ15 الأخيرة والتي اسفرت كلّها الى " اللاشيء"، أما آخر مآثر جماعة الحوار كانت طاولة حوار بعبدا التي أخرجت "إعلان بعبدا عام 2012، حينها علّقوا قائلين "بلّوا واشربوا ميتو" ، وبالتالي إذا وضعنا جانباً أنّ جماعة الممانعة ليست أصلاً أهل حوار وعدنا إلى مطلبها المكرَّر في هذه الأيام، فنحن لا نعرف حقيقةً عن أي حوار تتحدّث".

09:11

جعجع : جماعة الممانعة يطالبون بالحوار ومرشحهم هو سليمان فرنجية

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن "آذان اللبنانيين قد صُمَّتْ في الآونة الأخيرة من دعوات البعض إلى الحوار ثمّ الحوار ثمّ الحوار في الوقت الذي يعي الجميع أنّ أصحاب هذه الدعوات المتكررة لم يكونوا يوماً أهل حوار، والدليل الأكبر على ذلك، تمسّكهم بوضعيّتهم غير الشرعية وغير القانونيّة رغم المطالبة الحثيثة لأكثرية اللبنانيين بوجوب إيجاد حلّ لهذه الوضعيّة، ولكن من دون جدوى، وذكّر بعدم إغفال ما آلت إليه عشرات طاولات الحوار التي انعقدت في الأعوام الـ15 الأخيرة والتي اسفرت كلّها الى " اللاشيء"، أما آخر مآثر جماعة الحوار كانت طاولة حوار بعبدا التي أخرجت "إعلان بعبدا عام 2012، حينها علّقوا قائلين "بلّوا واشربوا ميتو" ، وبالتالي إذا وضعنا جانباً أنّ جماعة الممانعة ليست أصلاً أهل حوار وعدنا إلى مطلبها المكرَّر في هذه الأيام، فنحن لا نعرف حقيقةً عن أي حوار تتحدّث".

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