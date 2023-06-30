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محليات

قتل زوجته في العديسة وسلّم نفسه

2023-06-30 | 02:36
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قتل زوجته في العديسة وسلّم نفسه
قتل زوجته في العديسة وسلّم نفسه

ذكرت معلومات صحافية أن شخصا أقدم فجر اليوم، على قتل زوجته داخل المنزل، في بلدة عديسة، بواسطة بندقية صيد وسلّم نفسه إلى مخفر عديسة.

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قتل زوجته في العديسة وسلّم نفسه

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