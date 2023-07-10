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محليات

قضية الطفلة لين طالب إلى الواجهة من جديد.. وهل وصلت جماعة القربان الى لبنان؟ "فوق 18" مع رابعة الزيات الآن على الجديد

2023-07-10 | 14:30
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قضية الطفلة لين طالب إلى الواجهة من جديد.. وهل وصلت جماعة القربان الى لبنان؟ "فوق 18" مع رابعة الزيات الآن على الجديد
قضية الطفلة لين طالب إلى الواجهة من جديد.. وهل وصلت جماعة القربان الى لبنان؟ "فوق 18" مع رابعة الزيات الآن على الجديد
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قضية الطفلة لين طالب إلى الواجهة من جديد.. وهل وصلت جماعة القربان الى لبنان؟ "فوق 18" مع رابعة الزيات الآن على الجديد

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كركي: جميع المعاملات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي مجانية
06:06

كركي: جميع المعاملات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي مجانية

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه على "ضوء تكرار ما جرى تداوله في آذار الماضي على بعض المواقع الاخبارية الالكترونية والذي مفاده أن بعض مستخدمي الصندوق يقومون بابتزاز أصحاب المؤسسات ويتقاضون منهم مبالغ مالية لتسهيل معاملات تسديد الاشتراكات وغيرها وتسريع تنفيذها".

06:06

كركي: جميع المعاملات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي مجانية

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه على "ضوء تكرار ما جرى تداوله في آذار الماضي على بعض المواقع الاخبارية الالكترونية والذي مفاده أن بعض مستخدمي الصندوق يقومون بابتزاز أصحاب المؤسسات ويتقاضون منهم مبالغ مالية لتسهيل معاملات تسديد الاشتراكات وغيرها وتسريع تنفيذها".

الدفاع المدني: لإلتزام الحيطة والحذر والتقيّد بالإرشادات حول التوعية على مخاطر حرائق الغابات
05:26

الدفاع المدني: لإلتزام الحيطة والحذر والتقيّد بالإرشادات حول التوعية على مخاطر حرائق الغابات

أفادت وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، بأن "مصلحة الارصاد الجويّة في المديرية العامة للطيران المدني أعلنت عن تعرّض المناطق اللبنانية كافة لكتل هوائية حارة وجافة مصدرها شبه الجزيرة العربية مما يؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، بخاصة في الداخل و جنوب البلاد بحيث تلامس الـ40 درجة في الداخل نهار الجمعة.

05:26

الدفاع المدني: لإلتزام الحيطة والحذر والتقيّد بالإرشادات حول التوعية على مخاطر حرائق الغابات

أفادت وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، بأن "مصلحة الارصاد الجويّة في المديرية العامة للطيران المدني أعلنت عن تعرّض المناطق اللبنانية كافة لكتل هوائية حارة وجافة مصدرها شبه الجزيرة العربية مما يؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، بخاصة في الداخل و جنوب البلاد بحيث تلامس الـ40 درجة في الداخل نهار الجمعة.

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