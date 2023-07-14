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محليات

الموت يغيب الشيخ عفيف النابلسي وبري اتصل معزياً

2023-07-14 | 05:37
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الموت يغيب الشيخ عفيف النابلسي وبري اتصل معزياً
الموت يغيب الشيخ عفيف النابلسي وبري اتصل معزياً

غيب الموت صباح اليوم الشيخ عفيف النابلسي، بعد صراع مع المرض.

ونعته عائلته، ببيان، وفيه: 
"ببالغ التسليم والرضا بحكم الله وقضائه، ننعى إلى صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام والحوزات العلمية، وإلى أمة المقاومة والجهاد رفيق درب الشهيدين الشيخ راغب حرب والسيد عباس الموسوي ووكيل المرجع الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر أعلى الله مقامه ورفيق الإمام المغيب السيد موسى الصدرأعاده الله سالماالفقيه الرباني والعالم المجاهد، سماحة آية الله الشيخ عفيف النابلسي الذي وافته المنية صباح هذا اليوم الجمعة الواقع في 14 تموز 2023 بعد صراع طويل مع المرض، وبعد عمر قضاه في العلم والجهاد والعطاء والدعوة إلى الله.
 
 إننا نرفع إلى الله أكفنا بالدعاء أن يفسح له في رياض جنته، وينزله خير المنزلة، بما تقر به عينه، ويتقبله بأحسن القبول، في دار المقامة التي لا تزول، ومحل كرامته التي لا تحول، إنه سميع مجيب الدعاء".
 
تجرى مراسم التشييع ويوارى الثرى في مجمع السيدة الزهراء في صيدا اليوم الجمعة في 14 تموز الساعة السادسة عصر اليوم .وتقبل التعازي للرجال والنساء قبل الدفن وبعده وفي الأيام التالية: السبت والأحد الواقع في 15 / 16 تموز في مجمع السيدة الزهراء من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا.
 
ومن الساعة الرابعة حتى السابعة والنصف بعد الظهر.

وقد تلقت عائلةالراحل اتصال تعزية من رئيس مجلس النواب نبيه بري.
 
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