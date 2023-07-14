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محليات

صيدا تودع العلامة الشيخ عفيف النابلسي

2023-07-14 | 15:25
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صيدا تودع العلامة الشيخ عفيف النابلسي
صيدا تودع العلامة الشيخ عفيف النابلسي

شيعت مدينة صيدا واهالي القرى الجنوبية وكيل المرجع الديني الراحل الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر ورفيق الإمام المغيب السيد موسى الصدر، العلامة الشيخ عفيف النابلسي الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، بعد صراع طويل مع المرض، وبعد عمر قضاه في العلم والجهاد والعطاء والدعوة إلى الله.
 
شارك في مراسم التشييع سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية  في لبنان مجتبى اماني، ممثل الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله رئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين وحشد علمائي يتقدمهم رئيس الهيئة الشرعية في الحزب الشيخ محمد يزبك، ووزراء ونواب حالييون وسابقون وممثل حركة "أمل" عضو قيادة اقليم الجنوب علي دياب وشخصيات سياسية وحزبية واعلامية واجتماعية وثقافية.

وانطلق الموكب سيرا على الاقدام من أمام مسجد الشهداء في ساحة الشهداء باتجاه مجمع السيدة الزهراء في صيدا يتقدمه فرقة موسيقية عزفت لحن الشهادة وفرق كشفية وحملة الاعلام والرايات، ثم اقيم امام مجمع الزهراء عهد القسم والولاء بالسير على خط الشهداء قبل ان يوارى الفقيد في ثرى المجمع.
 
وكانت عائلة الفقيد اصدرت بيانا حددت فيه موعد تقبل التعازي للرجال والنساء يوم غد السبت والأحد في مجمع السيدة الزهراء من العاشرة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً ، ومن الرابعة حتى السابعة والنصف مساء.  
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