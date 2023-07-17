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محليات

ناصر جابر : الحوار مفتاح الخروج من الفراغ

2023-07-17 | 05:29
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ناصر جابر : الحوار مفتاح الخروج من الفراغ
ناصر جابر : الحوار مفتاح الخروج من الفراغ

قال النائب ناصر جابر خلال حضوره حفل تخرّج أحد الثانويات "في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي نعيشها في لبنان، لابد من التأكيد أن اعتماد أي منهج جديد في قطاع التعليم يجب أن يكون الهدف منه هو اعادة بناء الانسان، انطلاقا من مفهوم موحد وموحد للوطن والمواطن والمواطنية والعاصمة والحدود، واعادة تشكيـل فكـر الاجيال الجديدة بما يتواءم مع علوم العصر وتقـدمه ، وبعد المرحلة الثانوية،لا بد أن نتحدث عن الواقع المرتبط بحصاد التعليم العالي من الخريجين، و علينا ان نسعى جميعا كي يكون هؤلاء شموع أمل لإضاءة طريق الوطن نحو غد أفضل".

وتابع: "بناء على ما تقدم، نرى أن الخطوة الأولى في طريق الألف ميل لا بد ان تكون من خلال إنجاز الإستحقاق الرئاسي، أما مفتاح الخروج من حال الفراغ  التي يتخبط فيها لبنان فهو الحوار العميق بعيدا عن سينايو حرق الوقت...وبعيدا عن إضاعة الجهود في حلقة مفرغة تتسع يوما بعد يوم بفعل المزايدات وتتعاظم بسببها التداعيات السلبية لبقاء الفراغ القاتل للبلاد ولمصالح العباد. وهنا نسأل: أما آن الأوان لإزالة العوائق التي تحول دون إنتخاب رئيس للجمهورية يلتزم بإتفاق الطائف وبتنفيذ ما لم يطبق منه من بنود إصلاحية ويتقدمها اللامركزية الإدارية الموسعة و إستقلالية القضاء ومكافحة الفساد".
 
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