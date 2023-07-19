مغربل: لايلاء الاتحادات العمالية الاهتمام اللازم

دعا رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية حسين مغربل، المسؤولين الى "ضرورة متابعة الوضعين الاقتصادي والمعيشي وتفعيلهما، في ظل الوضع المتردي والغلاء الذي يكوي جيوب العمال والفقراء وذوي الدخل المحدود".

وأمل في بيان ان "يكون العام الهجري الجديد عام خير وبركة على جميع اللبنانيين والامتين الاسلامية والعربية"، مناشدا النواب "الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جامعة تساهم في استتباب الوضع المؤسساتي والرسمي ومواجهة الازمة الاقتصادية" مشددا على "الحوار الذي يدعو له دولة الرئيس الاستاذ نبيه بري والذي يعتبر الممر الوحيد للخروج من هذه الازمة الدستورية".



وطالب وزارة العمل ب"ايلاء الاتحادات العمالية الاهتمام اللازم وفقا للقانون وخاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب والذي ارخى بظلاله على كافة النقابات والاتحادات العمالية كي تستطيع القيام بواجباتها ومتابعة الامور الملقاة على عاتقها تجاه عمالها وذلك من خلال دعم موازناتها وفقا لما كان معمولا به سابقا".



ودعا النواب الى "اقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية وانصاف الشريحة الكبيرة من العمال والمضمونين على مساحة الوطن".



ومن ناحية أخرى دان مغربل "الاعتداءات الاسرائليه الاخيرة في بلدة الغجر".