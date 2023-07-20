ارسلان: تحاوروا ولا تراهنوا على الخارج...ما حدا قاريكم

غرد رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر": "قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى المنعقدة في الرياض مؤشر إيجابي إضافي لانفتاح دول الخليج والرؤية المستقبلية الإقتصادية والمستدامة للمنطقة

وبنود البيان الختامي للقمة شاملة وقيمة وخصوصاً لجهة التشديد على محاربة الإرهاب بأشكاله ومصادره كافة وتجفيف التمويل له، وهذه نقطة مفصلية تختصر سنوات من المعاناة.

أما في لبنان فأين نحن من ذلك كله؟ وعلى ماذا الرهان اليوم؟! الدول من حولنا تسير نحو التقدم والتطور ونحن نسير نحو الإنهيار والمجهول! والسبب، الكيد السياسي والنظام العقيم. تحاوروا ولا تراهنوا على الخارج، ما حدا قاريكم!".