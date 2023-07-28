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محليات

رعد: جهود تبذل لإنجاز الاستحقاق الرئاسي

2023-07-28 | 03:28
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رعد: جهود تبذل لإنجاز الاستحقاق الرئاسي
رعد: جهود تبذل لإنجاز الاستحقاق الرئاسي

أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد خلال المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه "حزب الله" في ملعب الآثار في مدينة صور، أن "ثمة جهودا تبذل لملاقاة اللبنانيين لبعضهم بعض من أجل التفاهم على صيغة ما لإنجاز الاستحقاق الرئاسي

واضاف رعد : "نأمل أن تسفر هذه الجهود عن تراجع البعض عن قناعاتهم التعطيلية التي لا تخدم مصلحة البلد ولا تنظر إلى الأفق البعيد لمصلحة اللبنانيين."

وشدد على "أننا ما زلنا على موقفنا، لم نغيّر ولن نبدّل، وجاهزون لإقناع الآخرين بما عليه اقتناعنا لمصلحة بلدنا الذي يضمنا جميعًا ولمصلحتهم قبل أن تكون لمصلحتنا، وعسى أن ننتظر فرجاً يأتينا، وإلهاماً يدفع البعض للتراجع عن أخطائه".

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محليات

محمد رعد

حزب الله

الاستحقاق الرئاسي

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