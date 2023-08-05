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محليات

بعد السعودية .. الكويت تحذر رعاياها في لبنان

2023-08-05 | 00:29
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بعد السعودية .. الكويت تحذر رعاياها في لبنان
بعد السعودية .. الكويت تحذر رعاياها في لبنان

دعت السفارة الكويتية في لبنان مواطنيها "التزام الحيطة والحذر والإبتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة".


وقالت وزارة الخارجية الكويتية، عبر حسابها على تويتر: "تهيب سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية بمواطني دولة الكويت المتواجدين في الجمهورية اللبنانية التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة".

وكانت السفارة السعودية في لبنان حذرت في وقت سابق امس مواطنيها من "التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة"، وطالبتهم بـ"سرعة مغادرة الأراضي اللبنانية".

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس): "حذرت سفارة المملكة لدى الجمهورية اللبنانية المواطنين من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، وطالبتهم بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان، متمنية الأمن والسلامة للجميع".

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السفارة السعودية لدى لبنان تحذر مواطنيها من التواجد والاقتراب من مناطق فيها نزاعات مسلحة وتطالبهم بسرعة مغادرة الاراضي اللبنانية

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