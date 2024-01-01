الإحتلال قصف ليلاً محيط بلدتي طيرحرفا والجبين.. وطيران إستطلاعي فوق القطاعين الغربي والأوسط

وحلق الطيران الاستطلاعي المعادي طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى الساحل البحري وفوق مدينة صور، كما اطلق العدو الاسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق من الناقورة صعودا حتى بلدات رامية، القوزح، دبل، عين ابل وعيتا الشعب.