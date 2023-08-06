برّي لـ"الجديد": "انا برّي وبحلاش عالرصّ"

اشار رئيس مجلس النواب نبيه بري الى أن أحداث عين الحلوة محصورة بمنطقتها الجغرافية ولم تتمدد مكانيا

وردا على سؤال الرابط بين احداث عين الحلوة والاستحقاق الرئاسي قال بري" في مثل بقول الارنب بياكل تلج.. قالوا شو عرفك؟؟ قلهن الارنب ابيض والتلح ابيض.. بما معناه شو خص هاي بهاي"

وعن موضوع وسيم منصوري.. اكد بري على ضرورة تطبيق قانون النقد والتسليف بحذافيره.

ولفت بري الى ان الموفد الفرنسي جان إيف لودريان تكلم معه نقلا عن اللقاء الخماسي طارحا الحوار الوطني وليس الحوارات المتفرقة.

واضاف: تكلمت مع جنبلاط عن بيانات السفارات ولم نفهم سببها

ورداً على سؤال حول العقوبات ووصفه بأنّه امتداد لحزب الله..قال: انا امتداد لكل شيء "ومتل ما قلت قبل انا بري وبحلاش عالرص"