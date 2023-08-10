معوض عن حادثة الكحالة: ماذا يريد حزب الله بعد؟

ماذا يريد #حزب_الله بعد؟ وما هو المدى الذي سيبلغه بفائض القوة لا بل بفائض الاستقواء؟ شاحنة نجهل حمولتها، يواكبها ويحميها مسلحون من حزب الله في منطقة آمنة كَ #الكحالة. أين الدولة؟ أين المؤسسات والأجهزة الأمنية؟

المطلوب من القضاء والأجهزة المعنية توقيف كلّ المتورطين في هذه الجريمة… pic.twitter.com/A825QaObfN