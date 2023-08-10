معوض عن حادثة الكحالة: ماذا يريد حزب الله بعد؟
كتب النائب ميشال معوض عبر حسابه على منصة "إكس": ماذا يريد حزب الله بعد؟ وما هو المدى الذي سيبلغه بفائض القوة لا بل بفائض الاستقواء؟ شاحنة نجهل حمولتها، يواكبها ويحميها مسلحون من حزب الله في منطقة آمنة كَ #الكحالة. أين الدولة؟ أين المؤسسات والأجهزة الأمنية؟ المطلوب من القضاء والأجهزة المعنية توقيف كلّ المتورطين في هذه الجريمة الواضحة وإنزال أشد العقوبات بهم.
تحية لروح الشهيد فادي بجاني، الضحية الجديدة للسلاح الميليشياوي، وكلّ التعازي لعائلته وللكحالة التي لم ولن تركع.