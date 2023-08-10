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محليات

معوض عن حادثة الكحالة: ماذا يريد حزب الله بعد؟

2023-08-10 | 02:36
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معوض عن حادثة الكحالة: ماذا يريد حزب الله بعد؟
معوض عن حادثة الكحالة: ماذا يريد حزب الله بعد؟

كتب النائب ميشال معوض عبر حسابه على منصة "إكس": ماذا يريد حزب الله بعد؟ وما هو المدى الذي سيبلغه بفائض القوة لا بل بفائض الاستقواء؟ شاحنة نجهل حمولتها، يواكبها ويحميها مسلحون من حزب الله في منطقة آمنة كَ #الكحالة. أين الدولة؟ أين المؤسسات والأجهزة الأمنية؟ المطلوب من القضاء والأجهزة المعنية توقيف كلّ المتورطين في هذه الجريمة الواضحة وإنزال أشد العقوبات بهم.
تحية لروح الشهيد فادي بجاني، الضحية الجديدة للسلاح الميليشياوي، وكلّ التعازي لعائلته وللكحالة التي لم ولن تركع.

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الكحالة

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اجتماع استثنائي لحزب الكتائب اللبنانية ظهر اليوم
03:23

اجتماع استثنائي لحزب الكتائب اللبنانية ظهر اليوم

دعا رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل إلى اجتماع استثنائي للمكتب السياسي عند الأولى من ظهر اليوم لمتابعة المستجدات وأخذ الخطوات المناسبة.

03:23

اجتماع استثنائي لحزب الكتائب اللبنانية ظهر اليوم

دعا رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل إلى اجتماع استثنائي للمكتب السياسي عند الأولى من ظهر اليوم لمتابعة المستجدات وأخذ الخطوات المناسبة.

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