انتخاب عبدالله درويش رئيساً لمجلس بلدية بيروت





عقد مجلس بلدية بيروت جلسة إنتخابية اليوم في محافظة بيروت برئاسة نائب الرئيس المهندس ايلي اندريا بحضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود، تم خلالها إنتخاب عضو المجلس البلدي عبد الله درويش رئيساً لمجلس بلدية بيروت خلفاً للرئيس السابق للبلدية المهندس جمال عيتاني.

وفي تصريح له بعد الإنتخابات، شكر الرئيس الجديد عبدالله درويش أعضاء المجلس البلدي على ثقتهم "الغالية"، مؤكداً تصميمه على العمل بكل عزيمة ليكون عند حسن ظنّهم وحسن ظن أهالي بيروت وكل الساكنين فيها.

واعتبر درويش ان "الظروف القاسية التي يمر بها لبنان جراء الإنهيار المالي والإقتصادي، تركت تداعيات سلبية جداً على البلدية وإمكاناتها وعلى قدرتها على الإستجابة لكل متطلبات المدينة على مختلف المستويات،

لذلك سنعمل على تحديد الأوليات والعمل عليها بكل الإمكانيات المتاحة، بالتعاون مع الزملاء نائب الرئيس وأعضاء المجلس البلدي وسعادة المحافظ القاضي مروان عبود".

وقال درويش "ان المعاناة والمشاكل كبيرة وتطال كل شوارع العاصمة وأحيائها، وبالتأكيد سنكون حاضرين في كل مكان ومع جميع أبناء المدينة، إلتزاماً منا بواجباتنا وإنطلاقاً من المهام الملقاة على البلدية في إطار عملها لما فيه مصلحة بيروت وأهلها. وكذلك إنطلاقاً من التزامنا الوطني المنسجم مع ترسيخ العيش المشترك والشراكة الوطنية وقِيَمُنا الإجتماعية".

وتابع درويش "أنه وانطلاقاً من إيماننا بأننا في العاصمة بيروت عائلة واحدة، فإن البلدية ستكون دائماً مقصداً لتلبية حاجات أهلنا في بيروت وذلك ضمن الإمكانيات المتاحة والمهام الموكلة اليها".

ختاماً، ناشد الرئيس المنتخب، المسؤولين وكل المعنيين، والمجتمع المدني وكل المنظمات الدولية التي بإمكانها المساعدة، ودعاهم للتعاون سوياً لتمكين عاصمتنا بيروت من تجاوز هذه المرحلة الصعبة، وتسهيل وتحسين حياة أبنائها، على أمل أن يعود لبنان الى طريق التعافي والنهوض والإزدهار، وأن تعود بيروت لؤلؤة الشرق وقبلة العرب والعالم.