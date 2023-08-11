الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

انتخاب عبدالله درويش رئيساً لمجلس بلدية بيروت

2023-08-11 | 05:19
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
انتخاب عبدالله درويش رئيساً لمجلس بلدية بيروت
انتخاب عبدالله درويش رئيساً لمجلس بلدية بيروت



عقد مجلس بلدية بيروت جلسة إنتخابية اليوم في محافظة بيروت برئاسة نائب الرئيس المهندس ايلي اندريا بحضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود، تم خلالها إنتخاب عضو المجلس البلدي عبد الله درويش رئيساً لمجلس بلدية بيروت خلفاً للرئيس السابق للبلدية المهندس جمال عيتاني. 
وفي تصريح له بعد الإنتخابات، شكر الرئيس الجديد عبدالله درويش أعضاء المجلس البلدي على ثقتهم "الغالية"، مؤكداً تصميمه على العمل بكل عزيمة ليكون عند حسن ظنّهم وحسن ظن أهالي بيروت وكل الساكنين فيها.
واعتبر درويش ان "الظروف القاسية التي يمر بها لبنان جراء الإنهيار المالي والإقتصادي، تركت تداعيات سلبية جداً على البلدية وإمكاناتها وعلى قدرتها على الإستجابة لكل متطلبات المدينة على مختلف المستويات، 
لذلك سنعمل على تحديد الأوليات والعمل عليها بكل الإمكانيات المتاحة، بالتعاون مع الزملاء نائب الرئيس وأعضاء المجلس البلدي وسعادة المحافظ القاضي مروان عبود".
وقال درويش "ان المعاناة والمشاكل كبيرة وتطال كل شوارع العاصمة وأحيائها، وبالتأكيد سنكون حاضرين في كل مكان ومع جميع أبناء المدينة، إلتزاماً منا بواجباتنا وإنطلاقاً من المهام الملقاة على البلدية في إطار عملها لما فيه مصلحة بيروت وأهلها. وكذلك إنطلاقاً من التزامنا الوطني المنسجم مع ترسيخ العيش المشترك والشراكة الوطنية وقِيَمُنا الإجتماعية".
وتابع درويش "أنه وانطلاقاً من إيماننا بأننا في العاصمة بيروت عائلة واحدة، فإن البلدية ستكون دائماً مقصداً لتلبية حاجات أهلنا في بيروت وذلك ضمن الإمكانيات المتاحة والمهام الموكلة اليها".
ختاماً، ناشد الرئيس المنتخب، المسؤولين وكل المعنيين، والمجتمع المدني وكل المنظمات الدولية التي بإمكانها المساعدة، ودعاهم للتعاون سوياً لتمكين عاصمتنا بيروت من تجاوز هذه المرحلة الصعبة، وتسهيل وتحسين حياة أبنائها، على أمل أن يعود لبنان الى طريق التعافي والنهوض والإزدهار، وأن تعود بيروت لؤلؤة الشرق وقبلة العرب والعالم. 
مقالات ذات صلة
انتخاب عبدالله درويش رئيساً لمجلس بلدية بيروت

محليات

بلدية بيروت

عبدالله درويش

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بري تسلّم تقرير التدقيق الجنائي النهائي الأولي لشركة "الفاريز اند مارسال" كما جرى تعميم التقرير على كافة النواب
البطريرك الراعي يستقبل سليمان فرنجية في الديمان

اقرأ ايضا في محليات

وفد كبير من حزب القوات اللبنانية يقدم التعازي باستشهاد فادي بجاني
08:52

وفد كبير من حزب القوات اللبنانية يقدم التعازي باستشهاد فادي بجاني

أصدر حزب القوات اللبنانية البيان التالي:

"قدّم وفد كبير من حزب القوات اللبنانية باسم الحزب ورئيسه سمير جعجع، التعازي باستشهاد فادي يوسف البجاني في كنيسة مار انطونيوس الكحالة".

08:52

وفد كبير من حزب القوات اللبنانية يقدم التعازي باستشهاد فادي بجاني

أصدر حزب القوات اللبنانية البيان التالي:

"قدّم وفد كبير من حزب القوات اللبنانية باسم الحزب ورئيسه سمير جعجع، التعازي باستشهاد فادي يوسف البجاني في كنيسة مار انطونيوس الكحالة".

مولوي استقبل محافظ مدينة بيروت ورئيس بلديتها الجديد
07:47

مولوي استقبل محافظ مدينة بيروت ورئيس بلديتها الجديد

استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه ظهر اليوم، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود يرافقه رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت الجديد عبد الله درويش، وتم البحث في واقع بلدية بيروت.

07:47

مولوي استقبل محافظ مدينة بيروت ورئيس بلديتها الجديد

استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه ظهر اليوم، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود يرافقه رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت الجديد عبد الله درويش، وتم البحث في واقع بلدية بيروت.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023