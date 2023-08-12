وفي السياق اضافت الصحيفة في مقال للكاتب طارق ترشيشي "يعتقد فريق من السياسيين انّ خلف هذه الحوادث المتكرّرة، خصوصاً في الآونة الاخيرة، رغبة بعض القوى السياسية في تغيير معادلات سياسية او خلق وقائع جديدة يعتقدون انّها يمكن ان تغيّر في ما يرسم من سيناريوهات حول الأزمة اللبنانية وفي مقدّمها أزمة الاستحقاق الرئاسي يرون انّها لا تخدم توجّهاتهم ومصالحهم، خصوصاً بعد ما انتهى اليه اللقاء الخماسي العربي ـ الدولي الأخير في الدوحة وما حمله بعده الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لو دريان الى بيروت من منهجية عمل تقوم على تشاور برعايته بين المعنيين بالاستحقاق الرئاسي الشهر المقبل."

ويقول هذا الفريق، انّ بعض اركان اجتماع الدوحة، ومعهم القوى السياسية التي تدور في فلكهم وتؤيّد، ضمناً او مناورة، ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون، اصطدموا بحقيقة انّ «الثنائي الشيعي» وحلفاءه، ومعهم الفرنسيون يتمسكون بدعم ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، وانّهم سيخوضون معركته حتى النهاية لاقتناعهم بأنّه الشخصية الأكثر ملاءمةً لطبيعة المرحلة في لبنان والمنطقة، وهو اقتناع موجود ضمناً لدى بعض اركان «الخماسي» قد يجهرون به لاحقاً، خصوصاً بعد ان يتبيّن لديهم انّ الظروف لن تتيح الإتيان بشخصية اخرى إلى رئاسة الجمهورية.

الى ذلك وفي رأي سياسيين، تابع كاتب المقال ، انّ الاستثمار السياسي والطائفي في حادثة الكحالة، لم يغيّر في واقع الاستحقاق الرئاسي، خصوصاً عبر محاولة إحباط الحوار الجاري بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" والذي أوشك التوصل الى نتيجة عملية تشير المعلومات الى انّها ستصبّ في مصلحة ترشيح فرنجية، فتورّط نواب من "التيار" في تصريحات معادية لـ"الحزب" سرعان ما عولج، بتنبيه الرئيس ميشال عون من الفتنة، مؤكّداً «انّ المطلوب اليوم هو التهدئة، بدل التحريض، ومدّ جسور الثقة بدل بث سموم الكراهية، وانتظار نتائج التحقيق".

ويقول هؤلاء السياسيون انّ الحوار بين "التيار" و"الحزب" أربك المعارضة وجعلها تضرب الأخماس بالأسداس قبل عودة الموفد الفرنسي في ايلول المقبل، ويدل إلى ذلك هجوم رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على ما سمّاه "التحالف الشيطاني" بين "حزب الله" و"التيار" عندما قال في مؤتمره الصحافي الاخير، إنّ "المسؤول عن الوضع المأسوي الّذي نحن فيه، هو التّحالف الشيطاني بين محور الممانعة و"التيار الوطني الحر"، اللّذين كانا متحكّمَين خلال السّنوات الـ10 الأخيرة بالحكم، بشكل أو بآخر".

ونقل ترشيشي عن سياسي مخضرم قوله انّ من يتحدثون عن "سقوط" الاتفاق السعودي ـ الايراني، انما يعبّرون عن فرضيات ليست موجودة اساساً لا لدى المملكة العربية السعودية وايران اللتين تقاطعت مصالحهما الحيوية على هذا الاتفاق الذي يقوم على سياسة "صفر مشكلات" في هذه المنطقة التي لم تعد تتحمّل استمرار النزاعات على ساحتها. فالمملكة كما ايران انما ذهبتا الى الاتفاق لاقتناعهما انّ استمرار النزاع المباشر وغير المباشر بينهما لم يعد في مصلحتهما ولا في مصلحة المنطقة وشعوبها عموماً.