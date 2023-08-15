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محليات

"الجمهورية": بري يقارب البنود المدرجة في جدول اعمال الجلسة بأهمية قصوى

2023-08-15 | 01:20
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&quot;الجمهورية&quot;: بري يقارب البنود المدرجة في جدول اعمال الجلسة بأهمية قصوى
"الجمهورية": بري يقارب البنود المدرجة في جدول اعمال الجلسة بأهمية قصوى

يعقد مجلس الوزراء بعد ظهر غد الخميس جلسة للانتهاء من إعداد مشروع موازنة السنة الحالية، كما يعقد مجلس النواب جلسة قبل ظهر اليوم نفسه لدرس وإقرار جدول اعمال من اربعة بنود، متعلقة بالصندوق السيادي، والصليب الاحمر الدولي، والكابيتال كونترول والطاقة المتجددة، اضافة الى عرض العريضة النيابية الاعتراضية على ما صدر عن الاتحاد الاوروبي لناحية دعوته الى إبقاء النازحين السوريين في لبنان وتوطينهم فيه.

وقالت مصادر مجلسية لـصحيفة "الجمهورية" انّ رئيس المجلس نبيه بري يقارب البنود المدرجة في جدول اعمال الجلسة بأهمية قصوى، ولاسيما ما يتعلق بالصندوق السيادي الذي يشكّل نقطة مركزية واكثر من ضرورية، وخصوصاً انّ عمليات التنقيب باتت قريبة جداً، وشركة «توتال» ستباشر قبل نهاية الشهر الجاري التنقيب في البلوك رقم 9، وهو الامر الذي يعني وضع لبنان اولى خطواته على طريق الانفراج. وكذلك ما يتعلق بالكابيتال كونترول الذي يشكّل حاجة اكثر من ملحّة للاستقرار المالي والحفاظ على اموال المودعين.والامر الأساس ايضاً ما يتعلق بالصليب الاحمر الدولي، الذي يتوقف إبقاء لبنان مركزاً للصليب الاحمر الدولي، على إقرار البند المتعلق به في جلسة الخميس، والّا فإنّ الصليب الاحمر الدولي سينتقل إلى دولة اخرى.

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محليات

نبيه بري

مجلس النواب

الصندوق السيادي

الكابيتال كونترول

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