عقيص ردا على مولوي: كشف جزء مبتور من الحقيقة هو السيناريو الأسوأ

واضاف: "وليكشف بالتالي من هي الجهة غير الحزبية القادرة، في منطقة حزبية وعسكرية بالكامل، ان تحرك موكبا من اكثر من ٥ سيارات وتقوم بعملية خطف وقتل في سرعة قياسية".

وتابع عقيص: " ان كشف جزء مبتور من الحقيقة هو السيناريو الأسوأ بين كشف كل الحقيقة وبين انتظار انتهاء التحقيقات."