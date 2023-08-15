عقيص ردا على مولوي: كشف جزء مبتور من الحقيقة هو السيناريو الأسوأ
كتب النائب جورج عقيص عبر حسابه على منصة "إكس": "التحقيقات القضائية سرية في المبدأ، اما اذا اراد وزير الداخلية كشفها بهدف تنفيس أي احتقان ناتج عن جريمة عين ابل، جازماً ان ليس لها أي خلفيات حزبية، فليعلن معاليه للرأي العام المعطيات التي مكّنته من التوصل الى تلك النتيجة".
واضاف: "وليكشف بالتالي من هي الجهة غير الحزبية القادرة، في منطقة حزبية وعسكرية بالكامل، ان تحرك موكبا من اكثر من ٥ سيارات وتقوم بعملية خطف وقتل في سرعة قياسية".
وتابع عقيص: " ان كشف جزء مبتور من الحقيقة هو السيناريو الأسوأ بين كشف كل الحقيقة وبين انتظار انتهاء التحقيقات."