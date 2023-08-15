رسالة فرنسية الى النواب تسألهم عن مواصفات الرئيس

وعن المواصفات التي يفترض أن يتمتع بها الرئيس العتيد القادر على تنفيذ هذه الأجندة، وذلك في إطار تحرك الموفد الفرنسي جان أيف لودريان المرتقب في ايلول حول الاستحقاق الرئاسي في لبنان .

وتمنت الرسالة على الكتل والنواب الإجابة على هذا الطلب قبل نهاية أيلول المقبل.

وذكر أن طلب الإجابة الخطية هدفه المزيد من الإلتزام من قبل القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب مشيرة إلى أن الجانب الفرنسي سيعمد إلى جمع الأجوبة وصياغتها في خلاصة يتم على اساسها النقاش مع القوى السياسية الممثلة في البرلمان.

كما افيد ان المسار الفرنسي سيتحدد وفق الإجابات التي ستتقدم بها الكتل النيابية.