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محليات

ميقاتي خلال الجلسة الوزارية: نثني على دور الجيش اللبناني بحادثة الكحالة وما كان يجب علينا أن نفعله كحكومة قمنا به بكل ضمير ومسؤولية

2023-08-16 | 09:33
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ميقاتي خلال الجلسة الوزارية: نثني على دور الجيش اللبناني بحادثة الكحالة وما كان يجب علينا أن نفعله كحكومة قمنا به بكل ضمير ومسؤولية
ميقاتي خلال الجلسة الوزارية: نثني على دور الجيش اللبناني بحادثة الكحالة وما كان يجب علينا أن نفعله كحكومة قمنا به بكل ضمير ومسؤولية

صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال مداخلة له من الجلسة الوزارية، بالقول: "تنعقد جلستنا بعد اسبوع شهد تطورا امنيا خطيرا تمثل بالحادث المؤسف الذي وقع في بلدة الكحالة وادى الى سقوط ضحيتين، هذا الموضوع قيد التحقيق من قبل الجيش بإشراف القضاء المختص، ما كان يجب علينا كحكومة ان نفعله قمنا به بكل ضمير ومسؤولية، ونحن هنا نثني على ما قام به الجيش من اجراءات لضبط الوضع، ونحيي جهوده، وهو الذي يساعد على تقوية الدولة وجعلها مسؤولة عن الوطن والشعب".

وتابع ميقاتي: "لمن يسأل عن غياب الدولة والحكومة عما حصل، اجيب الدولة حاضرة بكل مؤسساتها وجيشها وقواها الامنية، ولكن لا تستقيم الدولة من دون تعاون الجميع ووقوفهم الى جانبها. لا حل الا من خلال الدولة ووضع طاقات الجميع في خدمتها وهذا وحده باب الخلاص".

وأضاف رئيس الحكومة: "يحلو للبعض ان يكرر القول لاعتبارات سياسية بحتة ان الحكومة غائبة عن القيام بواجباتها. الحكومة تقوم باكثر مما هو مطلوب منها، والسؤال الذي اطرحه ما هو المطلوب من الحكومة في مرحلة تصريف الاعمال غير تسيير الشؤون اليومية للمواطنين والمحافظة على مقومات الدولة وتقويتها قدر المستطاع، وانجاز مشاريع  القوانين المطلوبة، لقد اعددنا الكثير من المشاريع الاصلاحية المطلوبة ضمن خطة التعافي، ونتمنى ان يبادر المجلس النيابي الذي سينعقد غدا الى اقرارها، بعدما قدمنا كل الملاحظات المطلوبة من السادة النواب بشأنها". 

وقال: هذا الاسبوع تلقينا تقرير التدقيق الجنائي وطلبت من سعادة الامين العام لمجلس الوزراء، توزيعه فورا على المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والامانة العامة لمجلس النواب وعلى معالي الوزراء. 

وشدد ميقاتي على أنه "لقد اطلعنا على التقرير وانا هنا اطلب من معالي وزير المالية ومعالي وزير العدل اقتراح الاجراءات المطلوبة والخطوات الاساسية، خاصة من قبل وزير المالية لجهة عدم اتباع  بعض الاصول المحاسبية، خلال ولاية حكومتنا  تبلغت وزارة المال بعض المسائل المتعلقة بالاصول المحاسبية في مصرف لبنانفطلبت من وزارة المال العمل على اصلاح هذه الشوائب فوراً، ومن خلال قراءتي للتقرير لاحظت ان قانون النقد والتسليف، الذي وضع عام ١٩٦٤، ينبغي اعادة النظر فيه، ومن هذا المنطلق انا بصدد تشكيل لجنة وسادعوها للاجتماع فورا في  السرايا لاعطائها التوجه اللازم قبل بدء عملها، واللجنة ستضم السادة: الوزير السابق ابراهيم نجار، الوزير السابق شكيب قرطباوي، الاستاذ نصري دياب، الاستاذ حسن صالح والاستاذ عبد الحفيظ منصور، وسأدعو اللجنة الى الاجتماع خلال اليومين المقبلين لتزويدها بالتوجيهات اللازمة، قبل بدء عملها وتقديم تصوّر  بالتعديلات المطلوبة لوضعها ضمن  مشروع قانون سنرسله الى مجلس النواب".
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محليات

نجيب ميقاتي

الجلسة الوزارية

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