الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

إيهاب مطر: الرحمة لضحايا حوادث السير

2023-08-18 | 14:54
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
إيهاب مطر: الرحمة لضحايا حوادث السير
إيهاب مطر: الرحمة لضحايا حوادث السير

كتب النائب إبهاب مطر عبر حسابه على منصة "إكس": "تكثر هذه الأيام حوادث السير ويزيد عداد الضحايا على طرقات لبنان عموما وطرابلس خصوصاً، ونعرف جيدا مدى رداءة طرقاتنا جراء الإهمال المتواصل والمزمن لصيانتها من قبل الوزارات والبلديات المعنية، لكن في الوقت نفسه لا يجب أن نقلل من مسؤولية السائقين المتهورين الذين لا يراعون قوانين السير ولا السلامة العامة ولا بأرواحهم وأرواح من معهم، السيارة والدراجة والحافلة أدوات تنقل وتيسير الانتقال والأعمال لا أدوات موت. المطلوب من الدولة ممثلة بوزارة الداخلية تنظيم حملة انضباط على الآليات والسائقين المخالفين، والإكثار من حواجز السرعة، وحملة توعية عن مخاطر السرعة. الرحمة والمغفرة للضحايا وتعازينا الحارة لأهاليهم".

إيهاب مطر: الرحمة لضحايا حوادث السير

محليات

ايهاب مطر

حوادث السير

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نبيل بدر يحذر من خطورة التقاعس في إعادة هيكلة المصارف: لإقرارها فوراً ضمن تشريع الضرورة
"اساس ميديا": مافيا إيطاليّة في بيروت... من يحميها؟

اقرأ ايضا في محليات

الجديد تكشف تفاصيل مداهمة حي السلم
17:15

الجديد تكشف تفاصيل مداهمة حي السلم

أفادت معلومات "الجديد" بأنه "وصلت معلومات إلى الجهات معنية في حزب الله عن دخول شخص سوري، خلسة إلى لبنان، يدعى "وسام مازن دلا'' من مواليد العام 2000، من منطقة التل، وهو المسؤول عن التفجير الذي حصل في منطقة السيدة زينب ليلة العاشر من محرم".

17:15

الجديد تكشف تفاصيل مداهمة حي السلم

أفادت معلومات "الجديد" بأنه "وصلت معلومات إلى الجهات معنية في حزب الله عن دخول شخص سوري، خلسة إلى لبنان، يدعى "وسام مازن دلا'' من مواليد العام 2000، من منطقة التل، وهو المسؤول عن التفجير الذي حصل في منطقة السيدة زينب ليلة العاشر من محرم".

مقتل شخص وإلقاء القبض على آخر تردد أنهما ينتميان الى تنظيمات إرهابية خلال مداهمة في الضاحية الجنوبية لبيروت
16:52

مقتل شخص وإلقاء القبض على آخر تردد أنهما ينتميان الى تنظيمات إرهابية خلال مداهمة في الضاحية الجنوبية لبيروت

حصلت مداهمة في منطقة حي السلم قرب مستشفى الهادي ليلا لمنزل يعود لشخص سوري الجنسية، وعلى إثرها القى بنفسه من الطابق السادس وتم القاء القبض على شخص اخر سوري الجنسية، وتردد ان هناك خليةً تابعة لتنظيمات ارهابية. وقد سمع صوت اطلاق نار في المنطقة.

16:52

مقتل شخص وإلقاء القبض على آخر تردد أنهما ينتميان الى تنظيمات إرهابية خلال مداهمة في الضاحية الجنوبية لبيروت

حصلت مداهمة في منطقة حي السلم قرب مستشفى الهادي ليلا لمنزل يعود لشخص سوري الجنسية، وعلى إثرها القى بنفسه من الطابق السادس وتم القاء القبض على شخص اخر سوري الجنسية، وتردد ان هناك خليةً تابعة لتنظيمات ارهابية. وقد سمع صوت اطلاق نار في المنطقة.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023