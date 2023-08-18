إيهاب مطر: الرحمة لضحايا حوادث السير

كتب النائب إبهاب مطر عبر حسابه على منصة "إكس": "تكثر هذه الأيام حوادث السير ويزيد عداد الضحايا على طرقات لبنان عموما وطرابلس خصوصاً، ونعرف جيدا مدى رداءة طرقاتنا جراء الإهمال المتواصل والمزمن لصيانتها من قبل الوزارات والبلديات المعنية، لكن في الوقت نفسه لا يجب أن نقلل من مسؤولية السائقين المتهورين الذين لا يراعون قوانين السير ولا السلامة العامة ولا بأرواحهم وأرواح من معهم، السيارة والدراجة والحافلة أدوات تنقل وتيسير الانتقال والأعمال لا أدوات موت. المطلوب من الدولة ممثلة بوزارة الداخلية تنظيم حملة انضباط على الآليات والسائقين المخالفين، والإكثار من حواجز السرعة، وحملة توعية عن مخاطر السرعة. الرحمة والمغفرة للضحايا وتعازينا الحارة لأهاليهم".