"النهار": مجلس الوزراء لن يمول استيراد بواخر الفيول

علمت صحيفة "النهار" من مصادر حكومية ان مجلس الوزراء لن يمول استيراد بواخر الفيول التي تحدث عنها وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض بهدف زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي لان الفيول العراقي سيصير متوافرا قريبا، خصوصا ان مصرف لبنان يرفض توفير 30 مليون دولار أميركي للبواخر.