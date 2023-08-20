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كيف سيكون الطقس خلال الأيام المقبلة؟

2023-08-20 | 03:03
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كيف سيكون الطقس خلال الأيام المقبلة؟
كيف سيكون الطقس خلال الأيام المقبلة؟

تستمر الكتل الحارة بالتأثير على لبنان وخاصة في البقاع وعلى الجبال العالية، مع طقس جاف وحار جداً والرطوبة تبقى مرتفعة جداً على السواحل، مما يجعل من الحرارة المحسوسة مرتفعة ومزعجة للغاية.

وتتشكل السحب فوق السواحل والمحيط والضباب على الجبال المنخفضة، ومن المتوقع ان تنخفض درجات الحرارة قليلاً اليوم على ان تستمر فوق معدلاتها في الكثير من المناطق خاصة على الجبال العالية والبقاع، لتعود وترتفع الحرارة قليلا الاربعاء. 
 
من جهة اخرى من المتوقع ان تستمر الكتل الحارة والرطوبة المرتفعة حتى نهاية شهر آب.
 
اليكم تفاصيل طقس الايام المقبلة:

-الاثنين: مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل الضباب على الجبال المنخفضة فيما الأجواء حارة ورطبة ساحلاً وتستمر حارة جدا بقاعاً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين 26 و 31 ساحلا وبين 22 و 40 بقاعاً وبين 20 و 29 على الـ 1000 متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين 20 و 50 كم/س تنشط في الداخل.
 
-الثلاثاء: مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل الضباب على الجبال المنخفضة فيما الأجواء حارة ورطبة ساحلاً وتستمر حارة جدا بقاعاً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين 26 و 32 ساحلا وبين 22 و 40 بقاعاً وبين 20 و 29 على ال 1000 متر فيما الرياحشرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا  ضعيفة اجمالا وسرعتها بين 20 و 50 كم/س  تنشط في الداخل.
 
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