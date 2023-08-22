مكتب ميقاتي: هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا

اصدر المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بياناً جاء فيه: "أوردت جريدة "النهار" في عددها الصادر اليوم، أن الرئيسين بري وميقاتي وقائد الجيش، سعوا الى نقل آمن للحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة الى قبرص ومنها الى بلد ثالث، وأن القبول بعودة سوريين من قبرص أتى ضمن هذا التنسيق. إن هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا، ونأسف أن تعتمد "النهار" التي نقدّر ونحترم مهنيتها على "شائعة" (كما ورد في حرفية الخبر) في بث خبر مفبرك. فاقتضى التوضيح".

وكانت صحيفة "النهار" قالت في عددها الصادر اليوم انه "سرت في الاوساط السياسية شائعات عن سعي الرئيسين بري وميقاتي وقائد الجيش الى نقل آمن لحاكم مصرف لبنان الى قبرص ومنها الى بلد ثالث وان القبول بعودة سوريين من قبرص اتى ضمن هذا التنسيقية."