ما هي آخر التطورات في منطقة كفرشوبا؟

كتب النائب نعمة افرام على منصة "إكس": "برحيل طلال سلمان، يخسر الوطن محاوراً صلباً في الشؤون السياسية وقلماً أنيقاً من جيل الكبار، إلى جانب السياسة، دافع عن مفهوم لبنان المنتج لا سيما الصناعة الوطنية، وشجع الاقتصاد المبادر المقرون بمبدأ العدالة المجتمعية، وهذا ما جمعني به على الأخص. تغمد الله فقيد الصحافة بواسع رحمته، والتعزية الصادقة لعائلته ومحبيه".
شمسطار تودع ابنها الصحافي الكبير طلال سلمان "مؤسس جريدة السفير" الذي وافته المنية أمس
أفاد مراسل "الجديد" بأنه "وصل موكب جثمان ناشر جريدة السفير طلال سلمان الى مسقط راسه في بلدة شمسطار غربي بعلبك بمواكبة شعبية، تخللها وقفات استقبالية، عند مدخل البلدة ووسط الساحة وصولا إلى منزله، واستقبل النعش برش الورود الأرز وبزغاريد النسوة وبأطلاق الرصاص.