اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان لها انه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لتوقيف المطلوبين الخطرين على جميع الاراضي اللبنانية، توافرت معلومات للمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية عن مكان تواجد المدعو أ. م. (مواليد عام 1986، لبناني) ملقب بال "كوسوڤي".

واضاف البيان: "يعتبر أحد أخطر المطلوبين في الشمال، وهو مسلح بشكل دائم، ومطلوب بجرائم سلب، وإلقاء قنابل على دورية عسكرية، وإطلاق نار، ومحاولة قتل، وحيازة اسلحة وذخائر، وغيرها.

و بعد عملية مراقبة دقيقة، تم رصده من قبل إحدى دوريات المجموعة الخاصة في حلبا، ولدى محاولة توقيفه، شهر مسدّسه الحربي وأطلق النار باتّجاه الدوريّة، فردّت عليه العناصر بالمثل، ولكّنه رمى بنفسه في أحد الاحراج المجاورة وتوارى عن الأنظار.

وقد تبيّن انه اصيب نتيجة الاشتباك، وتمكّنت إحدى دوريّات شعبة المعلومات بالتنسيق مع فصيلة حلبا في وحدة الدرك الإقليمي من توقيفه أثناء دخوله إلى أحد المستشفيات لتلقّي العلاج.

باستماعه، اعترف بما نُسب إليه والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ."