كيف سيكون الطقس خلال الايام المقبلة؟

اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان الى ان لبنان يقع تحت تأثير منخفض جوّي متمركز فوق تركيا مما يؤدي الى طقس متقلّب و ماطر أحياناً ويستمر حتى بعد ظهر الثلاثاء حيث تنحسر الامطار و يستقر الطقس تدريجياً وتعود درجات الحرارة للارتفاع خاصة في المناطق الداخلية والجبلية اعتباراً من الأربعاء.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب: في بيروت بين ٢٥ و ٣٣ درجة وفي زحــلـة بين ١٨ و ٣٥ درجة مئوية.



الطقس المتوقع في لبنان:



الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها بشكل طفيف على الجبال و في الداخل، يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات وتتساقط امطار متفرقة تشتدّ احياناّ خلال الفترة الصباحية خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، تنحسر الأمطار بعد الظهر ويتحسن الطقس تدريجياً ، نحذر من خطر الانزلاقات خاصة في المناطق الجبلية.



الأربعاء: غائم جزئيًاً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل وبقاء تكون الضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح أحياناً.



الخميس: غائم جزئيًاً مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وتبقى دون تعديل على الساحل مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات .



الجمعة: غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية واستقرارها في المناطق الجبلية والداخلية.