الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

كيف سيكون الطقس خلال الايام المقبلة؟

2023-08-29 | 02:43
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
كيف سيكون الطقس خلال الايام المقبلة؟
كيف سيكون الطقس خلال الايام المقبلة؟

اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان الى ان لبنان يقع تحت تأثير منخفض جوّي متمركز فوق تركيا مما يؤدي الى طقس متقلّب و ماطر أحياناً ويستمر حتى بعد ظهر الثلاثاء حيث تنحسر الامطار و يستقر الطقس تدريجياً وتعود درجات الحرارة للارتفاع خاصة في المناطق الداخلية والجبلية اعتباراً من الأربعاء.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب: في بيروت بين ٢٥ و ٣٣ درجة وفي زحــلـة بين ١٨ و ٣٥ درجة مئوية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها بشكل طفيف على الجبال و في الداخل، يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات وتتساقط امطار متفرقة تشتدّ احياناّ خلال الفترة الصباحية خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، تنحسر الأمطار بعد الظهر ويتحسن الطقس تدريجياً ، نحذر من خطر الانزلاقات خاصة في المناطق الجبلية.

الأربعاء: غائم جزئيًاً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل وبقاء تكون الضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح أحياناً.

الخميس: غائم جزئيًاً مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وتبقى دون تعديل على الساحل مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات .

الجمعة: غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية واستقرارها في المناطق الجبلية والداخلية.
مقالات ذات صلة
كيف سيكون الطقس خلال الايام المقبلة؟

محليات

الطقس

مصلحة الارصاد الجوية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تنظر الهيئة الاتهامية في بيروت بالاستئناف المقدم من هيئة القضايا في وزارة العدل والمرتبط بالقرار الذي اصدره قاضي التحقيق الاول في بيروت بالانابة شربل ابو سمرا والذي بموجبه ترك الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة رهن التحقيق دون توقيفه
حمية نشر صوراً لتجمع مياه الأمطار: على الجميع التحلي بالمسؤولية لتفادي وقوع ما لا يحمد عقباه

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023