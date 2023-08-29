في خلدة غادرت ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

- روان عبد الحميد الخلف (مواليد عام 2004، سورية) التي غادرت بتاريخ 27-08-2023 منزلها الكائن في محلة خلدة، ولم تَعُد لغاية تاريخه، علما أنّها تعاني من مرض التوحّد.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 818503-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات".