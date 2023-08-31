ماريان الحويك تدّعي على الـOTV

في تطور لافت تقدم وكيل المساعدة لحاكم مصرف لبنان السابق ماريان الحويك، المحامي أشرف الموسوي، بدعوى مباشرة لدى قاضي التحقيق الأول في بيروت ضد تلفزيون OTV بجرم افتراء واختلاق جرائم ومخالفة القوانين، وذلك على خلفية نشـر تـلك المحـطة قـراراً سـریـاً لـلغایـة صـادراً عـن ھـیئة الـتحقیق الـخاصـة مـخالـفةً بـذلـك مـنطوق الـمادة ١١ مـن قـانـون ٣١٨/٢٠٠١ والـذي یـنص عـلى انـھ بٳسـتثناء قـرار الھـیئة الـقاضـي بـرفـع السـریـة المصرفیة، تكون جمیع قرارات الھیئة متسمةً بالسریة المطلقة.