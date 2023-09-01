الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

أسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 1-9-2023

2023-09-01 | 01:28
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
أسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 1-9-2023
أسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 1-9-2023

الجمهورية

قالت مصادر متابعة للدينامية الإقليمية إن أوضاع المنطقة المتحرٍّكة ستنعكس إنفراجات في لبنان.

نقل عن نائب تغييري قوله إنه أخطأ التقدير عندما راهن على أن مجموعة نواب المعارضة ستشكل حالة مؤثرة في مجلس النواب.

عادت اللقاءات بين رئيس حكومة سابق ونائب سابق يقيمان في الخارج بعد قطيعة بينهما.

*********

اللواء

يحاول الوسيط الفرنسي، عبر مرجع وازن، إبعاد انعكاسات التوتر مع دولة إقليمية ذات تأثير على مهمته الختامية قبل منتصف هذا الشهر.

تزايد الإقتناع لدى جهات حكومية من أن رائحة صفقة كانت وراء باخرة الفيول الاذربيجاني.

أدت التفاهمات الجديدة الى الحؤول دون دخول او خروج شخصيات معروفة، وفي دائرة معينة، احد المخيمات البارزة.

*********

نداء الوطن

علم أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال كان قد وجّه يوم الأربعاء إخباراً إلى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم أشار فيه إلى وجود عمولات وسمسرات لقاء عملية استقدام باخرة الفيول الخاص بمؤسسة كهرباء لبنان، وجاء في الإخبار أنّ «البعض تحدث عن أن نسبة العمولات بلغت 5%، مع الإشارة إلى أن تسلسل الأحداث يلقي ظلالاً من الشك حول وجود شبهات وتجاوزات ومخالفات». كما يتردد أنّ ارتفاع أسعار النفط عالمياً، هو الذي ساهم في إلغاء الشحنة من دون ترتيب أي كلفة أو غرامات بحق الدولة اللبنانية.

تبيّن أنّ تعميم صورة عشاء اجتماعي- سياسي استهدف بشكل مباشر سياسياً وسيطاً، ومسؤولاً أمنياً سابقاً.

يتردد أنّ شركة محسوبة على جهة سياسية حزبية، تتحضر لاستلام تشغيل النافعة تحت غطاء شركة أجنبية.

*********

البناء

قال دبلوماسي متابع للملف الرئاسي إن عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري بحوار في مجلس النواب لسبعة أيام تليه جلسات نيابية مفتوحة لانتخاب رئيس يشكل ضربة موفقة بصفته مشروع جدول أعمال مناسب للمبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في جمع دعوته للحوار الرئاسي وردّ المعترضين بطلب جلسات انتخاب متتالية، وهو يضع المعترضين أمام إحراج كبير في حال الرفض.

قال دبلوماسي عربي إن لبنان أظهر مقدرة دبلوماسية غير متوقعة بعد تساهله مع تعديلات تفويض اليونفيل العام الماضي، لكنه هذه السنة أربك الغرب كله فقسم فرنسا عن أميركا وفرض التأجيل على التصويت ثلاث مرات حتى لحظة نهاية الولاية وضمن امتناع روسيا والصين ما أضعف الحصيلة وسجل تحفظاً رغم التعديلات التي حاولت إرضاءه وأجبر مؤيدي "إسرائيل" على كشف أوراقهم بمن فيهم العرب فحصل على نصف انتصار وألحق بخصومه نصف هزيمة؛ وهذا أكثر من جيد.

*********

الأنباء

موقف متقدم لمرجع رسمي يحرج بعض الأطراف بحال عدم تجاوبهم مع ما أعلنه وهم الذين كانوا يطالبونه بذلك.

  =====

مقالات ذات صلة
أسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 1-9-2023

محليات

أسرار الصحف

الصحف اللبنانية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الجمهورية: بري سدد الكرة إلى ملعب المعارضة ووضعها أمام محك التجاوب مع الدعوة إلى الحوار
باسيل: ما سمعنا من بري "جيّد وإيجابي"

اقرأ ايضا في محليات

قوى الأمن: توقيف عدد من افراد شبكة دولية نفذت عمليات احتيالية
03:13

قوى الأمن: توقيف عدد من افراد شبكة دولية نفذت عمليات احتيالية

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 5-7-2023، ادّعى المواطن: ع. م. (من مواليد عام ۱۹٦٦) ضد مجهولين بجرم الاحتيال وتسليمه مبلغ /50/ ألف دولار أميركي مزيّف في محافظة النبطية.

03:13

قوى الأمن: توقيف عدد من افراد شبكة دولية نفذت عمليات احتيالية

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 5-7-2023، ادّعى المواطن: ع. م. (من مواليد عام ۱۹٦٦) ضد مجهولين بجرم الاحتيال وتسليمه مبلغ /50/ ألف دولار أميركي مزيّف في محافظة النبطية.

حاصباني: الدستور يفرض على بري فتح المجلس لعقد جلسات انتخابية
03:01

حاصباني: الدستور يفرض على بري فتح المجلس لعقد جلسات انتخابية

سأل النائب غسان حاصباني، تعليقاً على دعوة الرئيس نبيه بري للحوار على مدى سبعة أيام يليها جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية، ما الحاجة إلى الحوار وما هي أهدافه وهل هناك آليات دستورية لإجراء حوار خارج المجلس النيابي؟".

03:01

حاصباني: الدستور يفرض على بري فتح المجلس لعقد جلسات انتخابية

سأل النائب غسان حاصباني، تعليقاً على دعوة الرئيس نبيه بري للحوار على مدى سبعة أيام يليها جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية، ما الحاجة إلى الحوار وما هي أهدافه وهل هناك آليات دستورية لإجراء حوار خارج المجلس النيابي؟".

التفتيش المركزي: تشغيل TIME TRACK ينظم عمل المفتشين ويطوره
02:44

التفتيش المركزي: تشغيل TIME TRACK ينظم عمل المفتشين ويطوره

أعلن التفتيش المركزي أن "تشغيل برنامج جدولة الوقت وإدارته Time Track يدخل ضمن إطار تنظيم العمل الداخلي في التفتيش المركزي وتطويره وخصوصا بعد تناقص عدد المفتشين بشكل كبير وتزايد المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق التفتيش المركزي في هذه الأيام الاستثنائية من تاريخ بلادنا. كان لا بدّ من إيجاد وسيلة للاستفادة من إنتاجية المفتشين الى أقصى الحدود".

02:44

التفتيش المركزي: تشغيل TIME TRACK ينظم عمل المفتشين ويطوره

أعلن التفتيش المركزي أن "تشغيل برنامج جدولة الوقت وإدارته Time Track يدخل ضمن إطار تنظيم العمل الداخلي في التفتيش المركزي وتطويره وخصوصا بعد تناقص عدد المفتشين بشكل كبير وتزايد المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق التفتيش المركزي في هذه الأيام الاستثنائية من تاريخ بلادنا. كان لا بدّ من إيجاد وسيلة للاستفادة من إنتاجية المفتشين الى أقصى الحدود".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023