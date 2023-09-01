كيف سيكون الطقس خلال الأيام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان "يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة و انخفاض بسيط في درجات الحرارة، ورياح ناشطة أحيانا".

واشارت الى ان "الحال العامة طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، وفوق معدلاتها بحدود الدرجتين في الداخل".



وذكرت ان "طقس الجمعة قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما تنخفض بشكل ملموس على الجبال المتوسطة، ويتكون الضباب على المرتفعات بدءا من الظهر. اما السبت غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة و انخفاض بسيط في درجات الحرارة، ورياح ناشطة أحيانا".



ولفتت الى ان "الأحد غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة بينما تنخفض بشكل محدود في الداخل، ورياح ناشطة احيانا. وطقس الاثنين غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، بينما تبقى من دون تعديل على الساحل ويتكون ضباب محلي على المرتفعات".



الحرارة على الساحل من 26 الى 31 درجة، فوق الجبال من 17 الى 26 درجة، في الداخل من 18 الى 34 درجة.