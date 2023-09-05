أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 5-9-2023

النهار



عمم “حزب الله” على أنصاره الآتي: جانب الأخوة الأعزاء بناء على توجيهات الجهات المعنية يمنع من الآن وصاعدا الذهاب إلى الأراضي السورية تحت أي عنوان بإستثناء الذهاب الي المرقدين الشريفين ( *السيدة زينب والسيدة رقية عليهما السلام فقط) حتى إشعار آخر .مطعم سوق أماكن سياحية ممنوع.



بعد التضييق في موضوع الكبتاغون علم أن العمل بات محصورا في 8 معامل ضمن رقعة وحدة داخل الاراضي السورية وعلى مقربة من الحدود مع لبنان وتخضع لحماية امنية سورية استخباراتية.



عُلم أن تحركات رئيس حزب سابق باتجاه مرجعيات سياسية وروحية مستمرة لمقتضيات المرحلة، ما يؤكد عدم تفاعلها سياسياً.



نُقل أن مهمة وفد خليجي الى بيروت تكمن في طرح شخصية عسكرية للرئاسة، وهذه المرة في إطار حاسم وجِدّي.



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الجمهورية



قالت أوساط سياسية إن زيارة موفد غربي كانت مليئة بالمحطات والرسائل العلنية المقصودة لمن يريد أن يقرأ ويستنتج.



يتم النقاش الجدّي في أروقة العدلية حول إلغاء المساعدة القضائية التي تقدّم بالدولار عن القضاة المعتكفين.



كشفت مصادر قضائية مطلعة عن تزايد ملفات الاغتصاب والتحرش بالقصّار شمالاً والتي وصلت الى معدّل ملفين في الأسبوع كاشفة أن ملفات الاغتصاب والتحرّش بالقاصرين بلغ 240 ملفاً منذ العام 2017 حتى 2023.



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اللواء



تلقَّت جهات معنية إشارات دولية أن لا تبديل في قواعد الاشتباك في الجنوب، ولا على أيّ مستوى.



سُئل وزير معني: ما الحل لقضية المصارف والمودعين، فأجاب ساخراً وضاحكاً: نبحث عن حل من بين عدة حلول.



يتخوف خبراء من نهج تحصيل تمويل الخزينة من زيادة الرسوم والضرائب، سواء في موازنة الـ2023 التي لم تقرّ، وموازنة الـ2024 التي لم تُدرس بعد!



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نداء الوطن



يتردد أنّ مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك يهدد بتقديم استقالته بعد تراكم الخلافات بينه وبين وزير الطاقة وليد فياض، وآخرها حول الكتاب الذي رفعه الأخير إلى رئاسة الحكومة ويبلغ فيه عن إلغاء العقد مع «كورال» المتعلق بشراء شحنة الغاز اويل ويحذر فيه من عتمة شاملة قد تحصل خلال شهر تشرين الأول.



تبيّن أنّ المسؤولة الإعلامية لأحد الوزراء دفعت ثمن خلافه مع المدير العام، بحيث تمّ الاستغناء عن خدماتها، واستعان الوزير برئيس احدى وحدات الوزارة لتصريف الأعمال ولو أنّه من خارج المجال الإعلامي.



بعدما عانى جهاز تابع لإحدى الوزارات الحيوية من نقص في المحروقات ما تسبب بشلّ عمله، تم اكتشاف أنّ مكتب الوزير يحصل على 18 ألف ليتر بنزين شهرياً كمصروف خاص توزع على المحاسيب بينما الجهاز مشلول عمله.



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البناء



رأى مصدر أمني إقليمي أن حالة العداء العربي التركي والعربي الكردي سوف تشكل البيئة الجديدة لشمال سورية والعراق ولن يكون ممكناً إيجاد تسويات لها ولن يكون سهلاً على الأميركيين العمل في هذه البيئة، وكما أدت بيئة مشابهة في لبنان من زاوية الأحداث الطائفية إلى الانسحاب الأميركي بمجرد التعرّض لعمليات مقاومة قبل أربعين سنة سيحدث الشيء نفسه في سورية والعراق.



علق مصدر نيابي على تلميح نواب تغييريين بأن للأميركيين يداً في مبادرة الرئيس نبيه بري ربطاً بزيارة هوكشتاين وصولاً لإعلان الانفتاح على المبادرة، فقال: هل يخشون تهديدهم بالعقوبات إذا قاموا بالمقاطعة، ولهذا أشاروا إلى العقوبات كسبب للمبادرة؟



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الأنباء



بنود غير مفهومة يتضمنها مشروع موازنة ٢٠٢٤ وتبدو مستغربة شكلاً ومضموناً.



المطبات المالية ستتوالى في حين أن الحلول ستستنفَد ولن تكون قادرة على إيجاد المخارج المستدامة.