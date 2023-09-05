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محليات

الجمهورية: مبادرة بري قائمة رغم التشنج

2023-09-05 | 01:23
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الجمهورية: مبادرة بري قائمة رغم التشنج
الجمهورية: مبادرة بري قائمة رغم التشنج

أفادت صحيفة الجمهورية، أنه وفقاً لمعلوماتها فإنّ "ما استجد على هذا الصعيد، لا سيما لجهة المواقف العالية النبرة التي اطلقها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، لم يكن مفاجئا للطرف الآخر، بل كان متوقعا وبالحدود التي صدرت فيها تلك المواقف، وخلافاً لما تردّد في اوساط الاطراف التي تسمّي نفسها سيادية عن ان مبادرة بري فاشلة في توقيتها وشكلها ومضمونها، فإنّ المؤيدين لهذه المبادرة اعتبروا انها عَرّت المعطلين، وكشفت من يريد فعلاً انتخاب رئيس للجمهورية، ومن يريد للبلد ان يبقى مأزوماً، ويُخاصم كل من يدعو الى الحوار والتوافق، على ما جرى في المواقف الاعتراضية على الموقف الأخير للبطريرك الماروني مار بشارة الراعي". (يشار في هذا السياق الى الزيارة اللافتة في توقيتها، التي قام بها السفير السعودي في لبنان وليد البخاري الى البطريرك الراعي في الديمان، حيث جرى بحث الاستحقاق الرئاسي، وضرورة إنجازه في اسرع وقت ممكن ليسهم في انقاذ لبنان، ويكون جامعا لكل اللبنانيين، ويعمل على تمتين العلاقات مع محيطه).

وفي السياق، اكدت مصادر موثوقة للجمهورية، أن "مبادرة بري، وعلى رغم التشنّج الذي أبداه حزب القوات اللبنانية وبعض اطراف ما يسمّى الفريق السيادي، ما زالت قائمة والايام القليلة المقبلة ستشهد بالتأكيد الخطوة التالية للرئيس بري، ربطاً بمبادرته".
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