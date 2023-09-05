مؤيدو حوار بري الى تزايد.. والتوافق والإعتدال يؤيدان

افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يستقبل في هذه الأثناء، في السرايا، قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل" الجنرال ارولدو لازارو على رأس وفد.