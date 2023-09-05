مؤيدو حوار بري الى تزايد.. والتوافق والإعتدال يؤيدان

النائب سجيع عطية لـ"الجديد": الرئيس نبيه بري اكد لنا ان موضوع الحوار يتضمن مادة واحدة لتسهيل انتخاب رئيس الجمهورية واكد ان هناك دعوة لجلسة واحدة لانتخاب رئيس للجمهورية ودورات متتالية الى حين انتخاب الرئيس
النائب الياس حنكش لـ"الجديد": اجتماعنا امس اكد على التقاطع لدعم ترشيح جهاد ازعور والاستمرار في المعركة ونرفض فرض رئيس الجمهورية من قبل حزب الله وفريق الممانعة
افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يستقبل في هذه الأثناء، في السرايا، قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل" الجنرال ارولدو لازارو على رأس وفد.