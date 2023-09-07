محاضر ضبط بحق اصحاب مولدات مخالفين في الجنوب

تابعت مصلحة الاقتصاد في الجنوب شكاوى المواطنين على المولدات في جميع اقضية المحافظة وتم تنظيم اربعة محاضر ضبط بحق المخالفين في المناطق التالية : الحوش(صور) - عدلون- أنان (جزين)- عبرا (صيدا).



