تدابير سير تزامناً مع تنظيم سباق ركض في بيروت غداً

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "سيُنظّم يوم غدٍ الأحد 10-9-2023، في عددٍ من شوارع بيروت سباق ركض لمسافة 10 كلم. وسينطلق السّباق عند السّاعة السّادسة صباحاً من أمام تمثال الشّهداء - شارع ويغان (نقطة الانطلاق) باتجاه تقاطع الصّيفي، والانعطاف يميناً نحو جادّة بيار الجميّل، مستديرة العدليّة، والالتفاف في الجّهة المقابلة لمبنى الـ "TVA"، ومن ثم العودة على المسلك ذاته باتجاه ساحة الشّهداء (نقطة الوصول).