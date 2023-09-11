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محليات

"الاخبار": بدء عمل لجنة الحزب والتيار... وهذا ما تم بحثه

2023-09-11 | 00:56
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&quot;الاخبار&quot;: بدء عمل لجنة الحزب والتيار... وهذا ما تم بحثه
"الاخبار": بدء عمل لجنة الحزب والتيار... وهذا ما تم بحثه

عُقِد الجمعة الماضي، الاجتماع الأول للّجنة المشتركة بين حزب الله والتيار الوطني الحر للبحث في اللامركزية الإدارية.

 وضمّ الاجتماع ، بحسب ما اشارت صحيفة "الاخبار" عن الحزب النائب علي فياض ورئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق عبد الحليم فضل الله، وعن التيار النائب آلان عون ومستشار رئيس الجمهورية السابق أنطون قسطنطين والمحامي طوني عبود والوزير السابق غابي ليون.

 وفي السياق عليمت الصحيفة أن "النقاش كانَ عاماً، تبادل فيه الطرفان وجهات النظر". وبدا واضحاً خلال الجلسة التي استمرت نحو ساعتين أن "التيار الوطني الحر متمسّك بمشروع الوزير السابق زياد بارود مع التعديلات التي أدخلتها اللجنة النيابية المشتركة التي أقرّت حوالي 65 مادة منه، يُمكن تجاوزها وعدم الدخول في نقاش جديد حولها"، بينما تحدّث وفد الحزب عن بعض النقاط بمعزل عن التعديلات، "ولا سيما في ما يتعلق بتقسيم الأقضية، خاصة بشكل طائفي". وتعقد اللجنة اجتماعها الثاني الأسبوع المقبل للبدء في النقاش التقني التفصيلي. وقالت مصادر مطّلعة إن "الاجتماع الأول أظهر نقاط الاختلاف بين الطرفين حول الهدف من الفكرة".

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"الاخبار": بدء عمل لجنة الحزب والتيار... وهذا ما تم بحثه

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