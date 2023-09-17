باسيل خلال إطلاق الولاية الجديدة للتيار: لنلتزم جميعاً وعلى رأسنا الرئيس بري بعقد المجلس النيابي جلسات انتخاب مفتوحة نكرس فيها الاتفاق على الاسم اذا حصل أو نلتزم التنافس الديمقراطي للانتخاب بين المرشحين

أشار رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، الى انه "نلتقي اليوم بمناسبة الانتقال من ولاية رئاسية بالتيّار لولاية جديدة، عملاً بنظام التيّار للتداول الديمقراطي بالسلطة، وهكذا فَتْح باب الترشيح قدّم للجميع الفرصة بالتساوي، ورغم الدعوات والتشجيع العلني مني ومن غيري، لم يستفد احد من الفرصة، وهذا يعني تسليم مسبق بالنتيجة المعروفة، وان لا احد على استعداد لخوض معركة انتخابية محسومة شعبياً"، معتبرا انه "بهذا المعنى تكون التزكية ديمقراطية ولكن بنتائج حاسمة، وتكون "اجمل المعارك هي يلّي بتربحها من دون ما تخوضها".