حسين أيوب لـ"وهلق شو": لا يوجد لحزب الله مصلحة بما يحصل في عين الحلوة وأخشى ما أخشاه من ان تكون غزّة الثانية ويجب ان تكون عين الاجهزة الأمنية على كل المخيّمات لكي لا تتكرر الاحداث فيها