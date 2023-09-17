عاجل
ترقبوا الحلقة الأولى من مسلسل "حب غير مشروع" ابتداءً من الليلة الساعة 8:40 مساء على "الجديد"
ترقبوا الحلقة الأولى من مسلسل "حب غير مشروع" ابتداءً من الليلة الساعة 8:40 مساء على "الجديد"
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
البث المباشر
البحث
بيروت
25
o
جبل لبنان
26
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
26
o
الجنوب
25
o
البقاع
17
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
11:52
اصطدام سفينتين قرب إسطنبول
09:28
"تيك توك" تراقب موظفيها.. بدأت باستخدام سياسة صارمة للتأكد من عملهم في المكاتب
07:08
ادعاءات صادمة ضد الممثل الشهير راسل براند
06:51
"سرطان ينتشر".. معضلة كبيرة تواجه المدارس البريطانية
04:59
"ناسا" تعلن عن إمكانية إنتاج الأوكسجين القابل للتنفس في المريخ.. سيقدم مساعدة كبيرة لرواد الفضاء
محليات
النائب نبيل بدر لـ"وهلق شو": السعودية من البداية واضحة في المواصفات المطلوبة لرئاسة الجمهورية ولم تكن هذه المواصفات تنطبق على فرنجية
2023-09-17 | 15:25
A-
A+
النائب نبيل بدر لـ"وهلق شو": السعودية من البداية واضحة في المواصفات المطلوبة لرئاسة الجمهورية ولم تكن هذه المواصفات تنطبق على فرنجية
مقالات ذات صلة
النائب بلال عبدالله ممازحاً لـ"#وهلق_شو": إذا بفوضونا الأفرقاء عنا رفاق موارنة لرئاسة الجمهورية
نبيل بدر لـ"وهلق شو": ما يجمع الـ21 نائبا هي الدعوة السعودية اما التطلعات فمختلفة ولا شك اننا نتفق على ضرورة التوافق
نبيل بدر لـ"وهلق شو": تموضعنا منذ البداية في الوسط لأننا على قناعة بأن اي طرف لا يمكنه ايصال مرشّحه
النائب نبيل بدر لـ"وهلق شو": السعودية من البداية واضحة في المواصفات المطلوبة لرئاسة الجمهورية ولم تكن هذه المواصفات تنطبق على فرنجية
محليات
لـ"وهلق
السعودية
البداية
واضحة
المواصفات
المطلوبة
لرئاسة
الجمهورية
المواصفات
تنطبق
فرنجية
العودة الى الأعلى
يعقوب : ايام قليلة وربما تقبل السعودية بفرنجية رئيسا!
غسان حجار : حتى الأن لم يتم تأمين الغطاء الكامل لقائد الجيش لكن اسمه متقدم على بقية المرشحين
اقرأ ايضا في محليات
16:31
أسعد درغام لـ"وهلق شو": سليمان فرنجية ليس الاسم الوحيد الذي لا يطعن المقاومة بظهرها
16:31
أسعد درغام لـ"وهلق شو": سليمان فرنجية ليس الاسم الوحيد الذي لا يطعن المقاومة بظهرها
16:31
فادي كرم لـ"وهلق شو": انا لا أعترف بأن حزب الله مقاومة والرئيس المقبل يجب ان يعتبره طرفاً كجميع الاطراف
16:31
فادي كرم لـ"وهلق شو": انا لا أعترف بأن حزب الله مقاومة والرئيس المقبل يجب ان يعتبره طرفاً كجميع الاطراف
16:27
أسعد درغام لـ"وهلق شو": اذا توصلنا من خلال الحوارات الثنائية والنقاشات الى خارظة طريق للبلد فتصبح عملية انتخاب الرئيس سهلة
16:27
أسعد درغام لـ"وهلق شو": اذا توصلنا من خلال الحوارات الثنائية والنقاشات الى خارظة طريق للبلد فتصبح عملية انتخاب الرئيس سهلة
يحدث الآن
رياضات متنوعة
00:20
فيديو - أسقطه بالضربة القاضية في الجولة الاولى وانهال عليه لكماً
رياضات متنوعة
00:18
فيديو - غراسو تتعادل في نزال مثير وتحتفظ بلقبها
كرة القدم
00:01
روما سحق إمبولي بسباعية نظيفة .. إليكم الأهداف
زوارنا يقرؤون الآن
2023-04-19
الشيف انطوان عن طليقته: بطرانة ومش شبعانة عند اهلها
15:25
النائب نبيل بدر لـ"وهلق شو": السعودية من البداية واضحة في المواصفات المطلوبة لرئاسة الجمهورية ولم تكن هذه المواصفات تنطبق على فرنجية
2023-09-13
اول ظهور لـ ابنة المتصححة جنسيا جويل بدر بعد اجهاض حملها الاول
2023-09-15
مخالف بقبضة أمن الدولة... هذا ما كان يفعله في البقاع!
01:06
الشرق الأوسط : المعارضة تتحضر... واسم قائد الجيش يتصدر العناوين!
13:30
المهمة الفرنسية انتهت بتحويل الحوار الى تشاور
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
بالفيديو
بالفيديو
15:26
قراءة في زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الأخيرة الى لبنان مع جان عزيز وحسين أيوب ضمن "وهلق شو"
15:15
جان عزيز يكشف عن اجتماع كاد أن يُلغى بين لودريان ونائب لبناني .. فما السبب؟
13:26
مقدمة النشرة المسائية 17-09-2023
13:25
النشرة الجوية 17-09-2023
09:35
محمد نمر : من الأجدر أن يأتي بشار الأسد إلى لبنان ويحل مشكلة النازحين
09:32
محمد نمر : اللواء عماد عثمان جاهز للمحاسبة شرط أن يتمتع القضاء بالنزاهة
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
01:22
نداء الوطن : المفتي دريان وسيط الخلاف بين المولوي وعثمان وهذا ما حصل...
محليات
01:22
نداء الوطن : المفتي دريان وسيط الخلاف بين المولوي وعثمان وهذا ما حصل...
عربي و دولي
02:01
فيديو يوّثق لحظات الإعتداء على سائح كويتي في تركيا
عربي و دولي
02:01
فيديو يوّثق لحظات الإعتداء على سائح كويتي في تركيا
محليات
01:35
الأنباء الكويتية: لودريان مصّر على هذا الأمر... واسم جوزيف عون يتقدم!
محليات
01:35
الأنباء الكويتية: لودريان مصّر على هذا الأمر... واسم جوزيف عون يتقدم!
محليات
06:26
باسيل خلال إطلاق الولاية الجديدة للتيار: لنلتزم جميعاً وعلى رأسنا الرئيس بري بعقد المجلس النيابي جلسات انتخاب مفتوحة نكرس فيها الاتفاق على الاسم اذا حصل أو نلتزم التنافس الديمقراطي للانتخاب بين المرشحين
محليات
06:26
باسيل خلال إطلاق الولاية الجديدة للتيار: لنلتزم جميعاً وعلى رأسنا الرئيس بري بعقد المجلس النيابي جلسات انتخاب مفتوحة نكرس فيها الاتفاق على الاسم اذا حصل أو نلتزم التنافس الديمقراطي للانتخاب بين المرشحين
خاص الجديد
08:26
رئيس تحرير موقع لبنان الكبير محمد نمر لـ "هنا بيروت": حزب الله يمكن أن يستخدم القوة والترهيب "ويجيب سليمان فرنجية" لكنه يبحث عن غطاء عربي ودولي له
خاص الجديد
08:26
رئيس تحرير موقع لبنان الكبير محمد نمر لـ "هنا بيروت": حزب الله يمكن أن يستخدم القوة والترهيب "ويجيب سليمان فرنجية" لكنه يبحث عن غطاء عربي ودولي له
محليات
01:06
الشرق الأوسط : المعارضة تتحضر... واسم قائد الجيش يتصدر العناوين!
محليات
01:06
الشرق الأوسط : المعارضة تتحضر... واسم قائد الجيش يتصدر العناوين!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023