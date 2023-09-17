أسعد درغام لـ"وهلق شو": اذا ذهبنا الى انتخاب رئيس بـ65 صوت فلن نستطع تشكيل حكومة والمدخل لانقاذ البلد هو التوافق

ترقبوا الحلقة الأولى من مسلسل "حب غير مشروع" ابتداءً من الليلة الساعة 8:40 مساء على "الجديد"

ترقبوا الحلقة الأولى من مسلسل "حب غير مشروع" ابتداءً من الليلة الساعة 8:40 مساء على "الجديد"