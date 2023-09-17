هاني قبيسي لـ"وهلق شو": لا زلنا عند طرحنا بأن سليمان فرنجية هو مرشّحنا ومجرّد طرح الحوار يعني موقف ايجابي لحل المشكلة وبحسب مساره نعلن عن مواقفنا حينها