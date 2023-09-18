بوشكيان: لوقف عمل المصانع التي توظف سوريين لا يحوزون أوراقاً وتراخيص قانونية
أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان تعميماً إلى أصحاب المصانع العاملة على الأراضي اللبنانية، وجاء في نص التعميم:
"استنادا إلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم ۱ تاریخ ۲۰۲۳/۹/۱۱ ، بموضوع النزوح السـوري لا سيما التسـلل غيـر الشـرعي للنـازحين، والطلـب إلـى جميـع الـوزارات والإدارات المعنية كل في مجال اختصاصه القيام بأجراءات محددة ، يطلـب إلـى المصانع العاملة على الأرض اللبنانيـة ، عدم استخدام عمـال سوريين لا يحـوزون أوراقـا وتراخيص قانونيـة وذلـك تحـت طـائلـة وقـف عمـل تـلـك المـصـانـع وسحب تراخيصها، وسـتتخذ الـوزارة الإجـراءات والتدابير الراميـة إلـى التثبـت مـن التـزام المصانع بهذا التعميم والعمل بموجبه".