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محليات

التحكم المروري: حادث سير في الغازية أسفر عن وقوع 3 قتلى

2023-09-18 | 09:00
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التحكم المروري: حادث سير في الغازية أسفر عن وقوع 3 قتلى
التحكم المروري: حادث سير في الغازية أسفر عن وقوع 3 قتلى

افادت غرفة التحكم المروري" بسقوط 3 قتلى نتيجة اصطدام سيارة بعمود إنارة على اوتوستراد الغازية باتجاه صور"، مشيرة الى ان "حركة المرور ناشطة في المحلة".

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التحكم المروري: حادث سير في الغازية أسفر عن وقوع 3 قتلى

محليات

غرفة التحكم المروري

الغازية

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إليكم أسرار الصحف المحلية الصادرة في 18 أيلول 2023
أسعد درغام لـ"وهلق شو": سليمان فرنجية ليس الاسم الوحيد الذي لا يطعن المقاومة بظهرها

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ميقاتي يواصل لقاءاته في الأمم المتحدة
13:16

ميقاتي يواصل لقاءاته في الأمم المتحدة

واصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاءاته في الامم المتحدة فاجتمع مع رئيسة وزراء الدانمارك ميته فريدريكسن في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب.
كما حضر عن الجانب اللبناني القائمة بأعمال بعثة لبنان لدى الامم المتحدة بالانابة جان مراد، ومدير المغتربين في وزارة الخارجية السفير هادي هاشم.
وعن الجانب الدانماركي حضرت المدير العام لوزارة الخارجية كريستينا لاسن.

13:16

ميقاتي يواصل لقاءاته في الأمم المتحدة

واصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاءاته في الامم المتحدة فاجتمع مع رئيسة وزراء الدانمارك ميته فريدريكسن في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب.
كما حضر عن الجانب اللبناني القائمة بأعمال بعثة لبنان لدى الامم المتحدة بالانابة جان مراد، ومدير المغتربين في وزارة الخارجية السفير هادي هاشم.
وعن الجانب الدانماركي حضرت المدير العام لوزارة الخارجية كريستينا لاسن.

مكتب ميقاتي يرد على النائبة غادة أيوب: ما تسميه سعادتها "هدرا" هي ديون مستحقة على لبنان
12:49

مكتب ميقاتي يرد على النائبة غادة أيوب: ما تسميه سعادتها "هدرا" هي ديون مستحقة على لبنان

صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي البيان الاتي:

12:49

مكتب ميقاتي يرد على النائبة غادة أيوب: ما تسميه سعادتها "هدرا" هي ديون مستحقة على لبنان

صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي البيان الاتي:

أيوب: هكذا تبددت أموال المودعين على سنوات وبتواطؤ واضح بين المركزي والحكومة
11:27

أيوب: هكذا تبددت أموال المودعين على سنوات وبتواطؤ واضح بين المركزي والحكومة

كتبت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب عبر تطبيق X، وعلقت على ما ورد في المرصد الاوروبي لنزاهة لبنان في ما يتعلق بحقوق السحب الخاصة: "عندما اوقف المصرف المركزي تمويل الحكومة هدرت هذه الاخيرة 49 مليون دولار في 15 يوما فقط من شهر آب، هكذا تبددت اموال المودعين والاحتياط الالزامي على سنوات وبتواطؤ واضح بين المركزي والحكومة، وهذا دليل على استمرار المنظومة في هذا النهج التدميري اذا لم تتم محاسبة المسؤولين والمرتكبين".

11:27

أيوب: هكذا تبددت أموال المودعين على سنوات وبتواطؤ واضح بين المركزي والحكومة

كتبت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب عبر تطبيق X، وعلقت على ما ورد في المرصد الاوروبي لنزاهة لبنان في ما يتعلق بحقوق السحب الخاصة: "عندما اوقف المصرف المركزي تمويل الحكومة هدرت هذه الاخيرة 49 مليون دولار في 15 يوما فقط من شهر آب، هكذا تبددت اموال المودعين والاحتياط الالزامي على سنوات وبتواطؤ واضح بين المركزي والحكومة، وهذا دليل على استمرار المنظومة في هذا النهج التدميري اذا لم تتم محاسبة المسؤولين والمرتكبين".

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