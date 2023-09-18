قائد الجيش عن الانتخابات الرئاسية: ما بيهمني وما بيعنيني..ولم يبحثه أحد معي ولم أبحثه مع أحد

تناول قائد الجيش العماد جوزيف عون خلال لقائه وفد نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي الأوضاع الراهنة وملفات الساعة، وفي موضوع رئاسة الجمهورية، قال قائد الجيش "ما بيهمني وما بيعنيني، ولم يبحثه أحد معي ولم أبحثه مع أحد".