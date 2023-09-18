وزير الخارجية يستكمل نشاطه في نيويورك على هامش مشاركته في أعمال الدورة ال ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة

باشر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب أمس الاحد نشاطه على هامش مشاركته في أعمال الدورة ال ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بلقاء وزير الخارجية والدفاع الايرلندي مايكل مارتن.

وقد توافق الوزيران على "أهمية إحقاق العدالة في جريمة قتل الجندي الايرلندي شون روني الذي كان يعمل ضمن قوات اليونيفيل في جنوب لبنان".



كذلك أعرب الوزير بوحبيب عن شكر وتقدير لبنان للدور الهام والبناء الذي تلعبه الكتيبة الايرلندية ضمن إطار اليونيفيل منذ نشأتها في العام ١٩٧٨ ولتاريخه، وتمسك لبنان بتعزيز هذه المشاركة.



كما تطرق البحث الى أهمية التنسيق بين الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش وقوات اليونيفيل، بما يضمن نجاح مهمة حفظ السلام ويحافظ على الاستقرار والهدوء في الجنوب، والامن الاقليمي.



تلى ذلك مشاركة الوزير بوحبيب في اللقاء الوزاري حول الشرق الاوسط بدعوة من رئيس حكومة ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمّن آل ثاني ورئيس مؤسسة السلام الدولي الامير زيد رعد الحسين بحضور عدد من وزراء الخارجية العرب والاجانب والشخصيات السياسية والدبلوماسية.