ميقاتي يواصل لقاءاته في الأمم المتحدة

واصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاءاته في الامم المتحدة فاجتمع مع رئيسة وزراء الدانمارك ميته فريدريكسن في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب.

كما حضر عن الجانب اللبناني القائمة بأعمال بعثة لبنان لدى الامم المتحدة بالانابة جان مراد، ومدير المغتربين في وزارة الخارجية السفير هادي هاشم.

وعن الجانب الدانماركي حضرت المدير العام لوزارة الخارجية كريستينا لاسن.

في خلال الاجتماع شكر رئيس الحكومة الدانمارك على وقوفها الدائم الى جانب لبنان، خاصة وأنها ثاني اكبر المانحين لمشاريع التنمية في لبنان. كما شكر الدانمارك على اصدار قانون يمنع المساس بالمقدسات الدينية، وهذا من صلب دور لبنان في ارساء قواعد الاحترام بين مختلف الديانات.ووجه لها دعوة لزيارة لبنان.



بدورها اعتبرت رئيسة حكومة الدانمارك ان لبنان من الدول المهمة جدا لانه البوابة بين الشرق والغرب ووجوده ضمانة للحريات وتعدد الثقافات.



وإجتمع رئيس الحكومة مع رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني التي أثنت على العلاقات التاريخية بين البلدين.ودعت لبنان مجددا الى الاعتراف باستقلال كوسوفو.

كما دعت الرئيس ميقاتي الى مؤتمر يعقد في كوسوفو عن دور المرأة في الصراعات.