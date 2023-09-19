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محليات

بالصور- وفد نيابي يجول على المناطق الحدودية الشمالية برفقة ضباط من قيادة الجيش وفوج الحدود البرية الأول

2023-09-19 | 10:46
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بالصور- وفد نيابي يجول على المناطق الحدودية الشمالية برفقة ضباط من قيادة الجيش وفوج الحدود البرية الأول
بالصور- وفد نيابي يجول على المناطق الحدودية الشمالية برفقة ضباط من قيادة الجيش وفوج الحدود البرية الأول

اعلنت قيادة الجيش ان وفداً نيابياً جال على المناطق الحدودية الشمالية برفقة ضباط من قيادة الجيش وفوج الحدود البرية الأول.

وقد ترأس الوفد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في مجلس النواب النائب فادي علامة، وضم النواب هاغوب بقرادونيان، عدنان طرابلسي، بيار بو عاصي،  أديب عبد المسيح، جيمي جبور.

وقد اطّلع أعضاء الوفد على وضع التسلل غير الشرعي من قبل النازحين السوريين إلى الأراضي اللبنانية، والإجراءات التي تتخذها وحدات الجيش للحد منه، والحاجات الضرورية لتعزيز هذه الإجراءات.

ولفت النواب إلى أن الجيش يواجه صعوبات كبيرة لضبط الحدود الشمالية التي يبلغ طولها نحو ١١٠ كلم، في ظل الطبيعة الجغرافية للمنطقة ووسط نقص في العديد والعتاد، مشددين على أهمية تطوير قدراته لتمكينه من الاستمرار في أداء واجبه الوطني.

 
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محليات

الجيش اللبناني

الحدود الشمالية

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