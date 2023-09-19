تباين فرنسي- أميركي في اجتماع خماسية لبنان ... لمتابعة الاجواء مباشرة من نيويورك مع الصحافية راغدة درغام

قالت الصحافية راغدة درغام في اتصال مع الجديد من نيويورك : "يبدو ان هناك تباين واختلاف بين الولايات المتحدة وفرنسا في اللجنة الخماسية حول لبنان ولم يصدر بيان عن اللقاء الذي دعت اليه فرنسا في مقر البعثة الفرنسية بالامم المتحدة. "