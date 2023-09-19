تباين فرنسي- أميركي في اجتماع خماسية لبنان ... لمتابعة الاجواء مباشرة من نيويورك مع الصحافية راغدة درغام
قالت الصحافية راغدة درغام في اتصال مع الجديد من نيويورك : "يبدو ان هناك تباين واختلاف بين الولايات المتحدة وفرنسا في اللجنة الخماسية حول لبنان ولم يصدر بيان عن اللقاء الذي دعت اليه فرنسا في مقر البعثة الفرنسية بالامم المتحدة. "
واضافت درغام ان "الولايات المتحدة تتحفظ كثيرا على الطروحات الفرنسية والاميركيون ليسوا مرتاحين لطريقة التعامل الفرنسي مع المبادرة ويريدون مبادرة لبنانية لبنانية اكثر ويريدون دورا لقطر التي تحاول ان تتوسط بين الفرنسيين والاميركيين ليكون هناك قاسم مشترك كي لا يبدو ان الخماسية في طريقها الى الفشل